Volkswagen resgata sua identidade esportiva com o novo Nivus GTS

O modelo é o primeiro de um trio de carros esportivos que a marca irá lançar no Brasil em 2025: os outros dois são os novos Golf GTI e Jetta GLI. Para fazer jus ao conceito, o motor 250 TSI estreia no Nivus, incrementando seu desempenho e fazendo dupla com o câmbio automático de seis marchas, que permite trocas manuais na alavanca ou em aletas atrás do volante.

O propulsor 1.4 turbo flex, de 150 cv de potência e 250 Nm de torque, foi recalibrado para proporcionar um comportamento mais dinâmico ao veículo. As suspensões e o controle de estabilidade também passaram por ajustes com foco em uma dirigibilidade mais apurada.

O novo Nivus GTS oferece quatro modos de condução: Eco, Normal, Sport e Individual. Neste último, é possível configurar vários parâmetros para combinar características dos outros três.

O estilo esportivo do modelo aparece em diversos elementos diferenciados, como os detalhes em vermelho na parte inferior do para-choque dianteiro e dentro da cabine. Os retrovisores externos são pintados na cor preta, enquanto a iluminação 100% LED inclui assinaturas exclusivas na dianteira e traseira.

No interior, os bancos contam com acabamento especial, sendo que os dianteiros ganharam um formato específico, que envolve melhor o corpo dos ocupantes, e o logotipo GTS. Todo o revestimento do teto foi escurecido, e o painel de instrumentos totalmente digital possui tela de 10,25 polegadas que, nesta nova versão do Nivus, traz novo grafismo.

Custando R$ 174.990,00, o automóvel vem de série com pacote de segurança ativa e assistência à direção. Entre os recursos disponíveis estão o controle adaptativo de velocidade e distância, a frenagem autônoma de emergência e os assistentes de condução ativa e permanência na faixa de rodagem. Há ainda seis airbags - dois frontais, dois laterais nos bancos dianteiros e dois de cortina.



Bancos dianteiros são exclusivos, com formato mais envolvente e acabamento premium