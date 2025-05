Sprinter Street 317 oferece mais força e melhor desempenho

As versões Truck e Furgão ganharam mais potência e torque na linha 2026, dispondo agora de 170 cv e 400 Nm, respectivamente 13% e 18% a mais do que antes. A atualização proporciona acelerações mais rápidas para o veículo comercial da Mercedes-Benz, resultando em maior agilidade no transporte urbano de cargas.

Com peso bruto total (PBT) de 3,5 toneladas, o Sprinter Street 317 mantém o motor OM654, lançado em 2022, que possui intervalo de manutenção a cada 30 mil quilômetros. Essa geração de propulsor foi desenvolvida com características para entregar um desempenho superior e funcionamento silencioso.

O bloco 100% de alumínio do motor combina pistões em aço com perfil escalonado e revestimento "Nanoslide" da parede do cilindro. Essa tecnologia utiliza um processo de revestimento por arco elétrico para criar uma superfície extremamente lisa e resistente nos cilindros, reduzindo o atrito interno, melhorando o rendimento e aumentando a vida útil do propulsor.

O Sprinter Street pode ser conduzido por motoristas com CNH categoria "B", ampliando o público potencial das suas versões. Também tem autorização para circular em zonas com restrição para veículos pesados. Seu preço público parte de R$ 307.300,00.



"Com a linha Sprinter Street 317 proporcionamos aos nossos clientes uma solução ainda mais eficiente para as entregas urbanas. O aumento de potência e torque oferecem maior agilidade e desempenho, além de garantir uma condução mais segura e rápida, especialmente nas ultrapassagens. A possibilidade de ser conduzida com a CNH categoria B também permite o acesso a áreas restritas para otimizar a logística das cidades, atendendo à crescente demanda por veículos comerciais ágeis e versáteis", reforça Aline Rapassi, head de produto da Mercedes-Benz Brasil.