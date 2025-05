Novo Mini Cooper S Cabrio vai desfilar seu charme no Brasil

O conversível custa R$ 319.990,00 e se caracteriza pelo teto de tecido com mecanismo retrátil automático. O icônico design original da marca britânica está preservado no Cooper S Cabrio: balanços dianteiro e traseiro curtos contrastam com uma boa distância entre-eixos, conferindo uma aparência esportiva.

O interior é elegante e minimalista, reverenciando elementos estéticos clássicos. Assim como outros modelos da Mini, o novo Cooper S Cabrio concentra os comandos e recursos mais importantes, como o freio de estacionamento, seletor de marcha, ignição e modos de condução, em uma nova barra de controle.

Maior atração da cabine, o display redondo de 240 mm de diâmetro, posicionado ao centro no painel, é uma releitura dos quadros de instrumentos que reuniam todas as informações em um só lugar. A tela OLED é a mesma usada nos smartphones mais modernos e conta com altíssima resolução, sendo visível mesmo com a capota aberta e sob forte incidência solar.

Compatível com Apple Carplay e Android Auto sem fio, o visor reúne todas as informações funcionais e de entretenimento do veículo, que podem ser acessadas intuitivamente através do toque ou pelo assistente de voz. O sistema de som é assinado pela renomada Harman-Kardon, compreendendo 12 alto-falantes e 365 watts de potência.

O novo Mini Cooper S Cabrio é equipado com o motor 2.0 biturbo de 204 cv de potência e 300 Nm de torque, e com transmissão automática Steptronic de sete velocidades com dupla embreagem. O conjunto motriz permite ao carro acelerar de zero a 100 km/h em 6,6 segundos e à velocidade máxima de 240 km/h.



Tela circular multifunções é atributo diferenciado no interior do automóvel