Fiat Cronos sofre discreta reestilização em sua linha 2026

Vendido nas versões Drive 1.0 (R$ 103.409,00), Drive 1.3 AT (R$ 113.990,00) e Precision 1.3 AT (R$ 119.990,00), o modelo é o sedã compacto mais vendido na América do Sul desde 2023. Todas as configurações receberam uma nova grade, formada por blocos tridimensionais distribuídos horizontalmente, que conecta os faróis e dá maior percepção de largura à dianteira, além de um toque elegante.

O para-choque frontal segue a mesma linguagem, com linhas mais retas e modernas, se conectando com a grade inferior, que possui elementos verticais e um longo aplique horizontal. O para-choque traseiro, por sua vez, ficou mais volumoso.

Os Cronos Precision e Drive, ambos equipados com motor 1.3 e câmbio automático, adotam uma nova assinatura de luz no conjunto óptico. Somado a isso, os faróis se tornam 100% LED. Todas as versões ainda agregaram novas rodas.

No interior, os acabamentos e o teto foram escurecidos, e o veículo incorporou espelhamento sem fio para celular. Para completar, a configuração Precision passa a vir com quatro airbags de série.



"O Cronos é sucesso no Brasil e na América do Sul desde seu lançamento, reconhecido pelo interior espaçoso, ótimo acabamento e o maior porta-malas do segmento. Agora, na linha 2026, o modelo passa a ter um design ainda mais marcante, com a nova assinatura dos faróis e uma frente completamente renovada, ampliando sua competitividade e relevância no mercado", comenta Frederico Battaglia, vice-presidente das Marcas Fiat e Abarth para a América do Sul.