Audi confirma lançamento do novo sedã A5 no Brasil ainda este ano

Apresentada globalmente em 2024, a terceira geração do modelo chega para substituir o "irmão mais velho" A4, estabelecendo uma nova fase da marca alemã no segmento de sedãs médios. Combinando dinâmica de condução, conforto, segurança e tecnologia embarcada em um patamar inédito, o novo A5 é produzido na Alemanha. O carro cresceu em comprimento e largura, sendo o primeiro a adotar a nova Plataforma Premium a Combustão (PPC) da Audi. O design esportivo, com linhas fluidas e orgânicas, a nova cabine e a arquitetura eletrônica moderna são destaques. Na dianteira, os faróis foram redesenhados e estão mais afilados, com recortes mais suaves na porção externa em direção às caixas de rodas e aos para-lamas. A tradicional grade também sofreu alterações sutis em suas proporções, ficando mais larga e estreita. Nervuras percorrem o capô rumo ao para-brisa, em sintonia com os vincos suaves que atravessam a lateral da carroceria em direção à traseira, onde as lanternas são integradas por uma faixa abaixo do spoiler. Saídas de escapamento retangulares conferem maior imponência e reforçam o estilo impactante. A tampa do porta-malas abre em conjunto com a janela traseira, tornando o acesso ao compartimento de bagagens mais fácil. A arquitetura da cabine do novo A5 se baseia em quatro pilares. Primeiro: o interior é centrado na experiência do ser humano, ou seja, atende às necessidades dos usuários. Segundo: a interface digital predomina, com motorista e passageiro dianteiro tendo acesso aos displays do sistema Audi MMI. O novo display panorâmico e curvo possui tecnologia OLED, combinando o quadro de instrumentos virtual de 11,9 polegadas e a tela multimídia de 14,5 polegadas. Terceiro: o ambiente proporciona uma generosa sensação de espaço com um alto nível de conforto. Quarto: o layout claro e a fácil operação dos comandos oferecem uma visão geral de todas as situações para o condutor.



Demanda do agronegócio

A Volvo Dipesul inaugurou uma concessionária de caminhões em Passo Fundo (RS), localizada no Km 302 da rodovia BR-285. As novas e maiores instalações atendem à crescente demanda do setor de transporte na região, impulsionada pela expansão do agronegócio. A área construída de 3.607 metros quadrados conta com 16 boxes de atendimento, três rampas de pit stop, funilaria, além de dormitórios e copa para os motoristas.

Dois anúncios

Parceira da Stellantis, a marca chinesa de veículos elétricos Leapmotors anunciou dois produtos que venderá em breve no Brasil, ambos SUVs médios: o C10 foi o primeiro e, esta semana, o B10.

Ônibus escolares

A Iveco Bus superou os 10 mil ônibus escolares fornecidos para o Caminho da Escola desde o início de sua participação no Programa, em 2009.

Fiat Cronos sofre discreta reestilização em sua linha 2026

STELLANTIS/DIVULGAÇÃO/JC