Com visual renovado, BMW i4 aporta no Brasil em duas versões

Elétrico mais vendido pela marca alemã no mundo, o modelo foi atualizado esteticamente há pouco. Comercializado nas versões eDrive40 M Sport e M50 xDrive, pelos respectivos valores de R$ 581.950,00 e R$ 674.950,00, o BMW i4 oferece até 405 quilômetros de autonomia, segundo o Inmetro.

Na parte externa, as luzes diurnas ganharam um novo design, verticalizado. O formato da grade frontal mudou e as lanternas traseiras exibem novo layout interno das luzes. Na cabine, o novo volante possui base plana, há acabamento em fibra de carbono na configuração M50 e as saídas de ar-condicionado foram redesenhadas.

O i4 eDrive40 M Sport tem motor elétrico de 340 cv de potência e 430 Nm de torque instantâneo, acelerando de zero a 100 km/h em 5,7 segundos. Sua bateria de 81,3 kWh proporciona até 399 quilômetros de alcance.

Com desempenho superior, a versão M50 entrega 544 cv de potência e 795 Nm de torque imediato, indo da imobilidade aos 100 km/h em 3,9 segundos. Com os mesmos 81,3 kWh de capacidade, sua bateria permite uma autonomia um pouco maior, de até 405 quilômetros.

O veículo é dotado de uma tecnologia que possibilita recargas ultrarrápidas de até 200 kW em ambas as variantes. Com isso, é possível carregar até 80% da bateria em 30 minutos. O BMW i4 vem de fábrica com dois carregadores: um de parede (wallbox) com capacidade máxima de carga de 22 kW e um portátil de 11 kW.

Na lista de equipamentos de série, destaque para o estacionamento automático com sistema que refaz em marcha a ré os últimos 50 metros percorridos pelo automóvel, e para o assistente de condução inteligente em situações de trânsito lento ou em longos deslocamentos, que informa o motorista, por meio de alertas visuais e sonoros, sobre condições de tráfego cruzado, riscos de colisão traseira e mudanças involuntárias de faixa de rolamento, entre outras funções.