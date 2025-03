Toyota faz ajustes finos no Corolla Cross 2026

Líder de vendas entre os veículos de passeio da marca no Brasil no ano passado, o modelo avançou em conectividade, comodidade e tecnologia. Vendido em cinco versões - XR, XRE, XRX, GR-Sport e XRX Hybrid -, o SUV médio tem preços a partir de R$ 170.790,00.

As evoluções começam com a nova central multimídia de 10 polegadas (o sistema anterior era de nove polegadas), com espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto e portas USB do tipo "C". O equipamento oferece navegação mais intuitiva, maior agilidade e conexão otimizada com os dispositivos móveis.

O Corolla Cross 2026 ganhou monitor de visão panorâmica nas configurações GR-Sport, XRX e XRX Hybrid. O recurso usa câmeras instaladas ao redor da carroceria para obter imagens 360 graus em tempo real, auxiliando o motorista a superar obstáculos e nas manobras de estacionamento.

As variantes XRX, GR-Sport e XRX Hybrid também receberam a tecnologia de serviços conectados, que informa o status do veículo, histórico de viagens, lembrete para revisões, indicadores de consumo e diagnóstico de falhas no aplicativo da Toyota.

Ao adquirir o pacote completo de serviços conectados, que contempla um período gratuito de 12 meses, o proprietário conta ainda com rastreamento e imobilização de veículo roubado, alertas remotos de limite de velocidade e cerca geográfica - que permite definir um perímetro máximo de circulação, enviando uma notificação caso o limite seja ultrapassado.

Todas as versões do Corolla Cross vêm de fábrica com sete airbags (dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um de joelho para o motorista), além de dispositivos de auxílio à condução como farol alto automático, assistente de pré-colisão frontal, controle de velocidade adaptativo, alerta de mudança de faixa e assistente de permanência na faixa.

O SUV tem uma opção híbrida, dotada de propulsor 1.8 flex e dois motores elétricos, com potência combinada de 122 cv. Como alternativa há o modelo com motorização 2.0 flex de até 175 cv. A transmissão é sempre automática.