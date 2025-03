Deslocado na cidade, Wrangler Rubicon fica totalmente à vontade no off road

À exceção dos Estados Unidos, nos demais países o “habitat” natural de picapes e jipes era a área rural, o campo, onde esses veículos podiam exercitar com a devida desenvoltura sua capacidade off road. Mas a percepção desses modelos no mercado automotivo mudou, principalmente impulsionada pelo sucesso dos utilitários-esportivos, cuja robustez, segurança e imponência passaram a atrair cada vez mais os consumidores urbanos.

O que era uma característica predominantemente norte-americana, tornou-se um padrão mundial. Hoje, a categoria dos utilitários, que inclui os SUVs, picapes e jipes, é predominante na grande maioria das cidades pelo planeta. Muitos dos veículos até passando sua vida útil inteira sem se “sujar” na terra ou na lama.

Porém, há modelos que realmente foram feitos para o fora de estrada, e que ficam “fora de lugar” no cenário urbano. É o caso do Wrangler Rubicon, um ícone da Jeep, marca que é referência em off road.

Automotor teve a oportunidade de experimentar o veículo. Grandalhão, o Wrangler Rubicon sofreu nas ruas e avenidas abarrotadas de carros de Porto Alegre, e encontrar vagas para estacioná-lo foi sempre um desafio durante os sete dias de teste.

A carroceria sobre chassi (ou seja, não monobloco) e os pneus todo-terreno são características típicas para melhorar o desempenho em pisos fortemente acidentados, que deixam a estrutura mais “maleável”, aumentando a oscilação lateral e longitudinal. Ou seja, acelerações fortes e curvas contornadas em velocidades altas não combinam muito com o Wrangler Rubicon. Por outro lado, em asfalto liso e rodovia reta, o veículo entrega um rodar confortável.

Contudo, é realmente fora da estrada que o Jeep se sente em casa. E não faltam motivos, ou melhor, muita tecnologia para explicar isso.

O Wrangler Rubicon conta com sistema de tração 4x4 com relação reduzida 4:1, que garante o máximo de força em baixa velocidade. Também tem bloqueio eletrônico dos diferenciais, que trava mecanicamente os eixos, fazendo com que ambas as rodas girem na mesma velocidade e evitando que as que estiverem sem contato com o solo patinem.

Os atributos especiais para off road continuam. O eixo traseiro pode ser travado no modo 4HI, para uso em velocidades altas em terrenos de baixo atrito, especialmente em dunas. Nos terrenos mais difíceis, é possível desconectar a da barra estabilizadora dianteira, aumentando a articulação da suspensão em até mais 30%, fazendo com que ambas as rodas mantenham contato com o solo, produzindo maior tração.

O recurso Off-road+, quando ativado, ajusta automaticamente o Wrangler Rubicon às condições do terreno, atuando sobre o acelerador, controle de tração e transmissão. Para enxergar melhor os desafios, há uma câmera frontal que exibe o caminho logo à frente dos pneus, enquanto ganchos de reboque dianteiro e traseiro ajudam no caso de imprevistos de terceiros - ou próprios.

A lista continua e demonstra porque o Jeep Wrangler Rubicon é considerado um dos veículos fora de estrada mais capazes do mercado. O modelo disponível no Brasil custa por volta de R$ 500 mil e vem equipado com motor Hurricane 2.0 a gasolina, de 272 cv de potência e 400 Nm de torque, acoplado a um câmbio automático de oito marchas.