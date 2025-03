Hyundai confirma chegada do Kona Hybrid ao Brasil em abril

O SUV compacto, globalmente em sua segunda geração, segue o conceito dos mais recentes lançamentos da montadora coreana, entregando ousadia e inovação. Dotado de motorização híbrida e disponível em duas versões, Ultimate e Signature, o modelo irá completar o portfólio de veículos eletrificados da marca no País, que teve o recente reforço do 100% elétrico Ioniq 5.

Com 4.350 mm de comprimento, 1.825 mm de largura, 1.580 mm de altura e 2.660 mm de entre-eixos, o Kona Hybrid supera nas medidas externas praticamente todos os concorrentes da categoria. Seu design se caracteriza pelas linhas futuristas e audaciosas, com destaque para a faixa de luz contínua que conecta os faróis.

Na cabine, o estilo se mantém sofisticado e esportivo. A atração fica com o painel de instrumentos digital configurável de 12,3 polegadas integrado à central multimídia, de mesmo tamanho.

O trem de força é formado por um motor 1.6 a gasolina com injeção direta (GDI), propulsor elétrico com bateria de 1,32 kWh e transmissão automática de dupla embreagem com seis velocidades. A potência combinada é de 141 cv, enquanto o torque máximo conjunto atinge 265 Nm.

"O novo Kona Hybrid é um modelo com especificação e tamanho que o configuram no topo entre seus concorrentes diretos e o credenciam a competir fortemente nas categorias superiores. Ele dá continuidade à renovação e ampliação de nosso portfólio no País, agora com a opção de motorização híbrida aliando-se às variações a combustão e totalmente eletrificadas", comenta Oscar Castro, diretor-executivo de vendas da Hyundai Motor Brasil.