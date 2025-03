Nova geração do Porsche Taycan entrega evoluções generalizadas

As 10 versões disponíveis no Brasil contam com mais potência, maior autonomia, aceleração mais vigorosa e carregamento mais rápido, bem como dinâmica de pilotagem aprimorada. O esportivo com propulsão totalmente elétrica oferece duas configurações de carroceria (Sedan e Cross Turismo), tração traseira ou permanente nas quatro rodas, e potências que podem variar de 408 cv a 1.034 cv. Com preços que partem de 820 mil, a gama tem como destaque a estreia da variante Cross Turismo Turbo.

Todos os modelos estão mais rápidos do que os antecessores, resultado de diversos fatores, entre eles o trem de força equipado com um novo motor de eixo traseiro, que entrega até 109 cv a mais em todos os Taycan. Um inversor de pulso modificado com software otimizado, baterias mais poderosas, gerenciamento térmico revisado, uma bomba de calor de última geração e a tração integral modificada são outras explicações para a performance superior.

A capacidade máxima de recuperação durante a desaceleração em altas velocidades aumentou em mais de 30%, de 290 kW para até 400 kW. Todas as versões agora vêm de série com rodas aerodinamicamente otimizadas e pneus de baixa resistência ao rolamento, com novas rodas de 21 polegadas.

A autonomia foi ampliada em todos os modelos. Um bom exemplo é o do Taycan Turbo S, cujo alcance, pelo critério do Inmetro, atinge até 425 quilômetros, um ganho de 147 quilômetros ou 53%.

Por outro lado, a demora na recarga das baterias diminuiu. Dependendo de algumas variáveis, o tempo caiu pela metade para levar a carga de 10% a 80%, na comparação com a geração anterior.

O estilo frontal e traseiro do carro foi renovado, com faróis e lanternas traseiras inéditos. Os novos para-lamas dianteiros e os faróis mais planos dão ainda mais ênfase à largura da carroceria. O logotipo da marca na faixa de luz traseira é tridimensional, com aparência de vidro.

No interior, o quadro de instrumentos, o display central e a tela opcional do passageiro apresentam uma interface aprimorada com funções adicionais. O seletor de modo no volante agora vem como item de série.



"Iniciamos a nova era da mobilidade elétrica com o Taycan no final de 2019. Imediatamente, o modelo se revelou um pioneiro e inovador no segmento de veículos elétricos", afirma o chefe do produto, Kevin Giek.