Citroën Basalt entrega aquilo que seu consumidor-alvo espera

O Grupo PSA, controlador da Peugeot e Citroën, foi incorporado pelo conglomerado automotivo Stellantis em 2021. De lá para cá, a Stellantis realizou alguns movimentos estratégicos para recuperar e fortalecer a presença das marcas francesas no Brasil, onde vinham perdendo participação.

Desde a época da gestão PSA, havia uma diferença de posicionamento que foi mantida pela nova direção: a Peugeot oferece veículos mais sofisticados, tanto no design externo quanto no acabamento interno, enquanto os carros da Citroën têm foco no custo-benefício, atuando em uma faixa de preço mais acessível.

Com a introdução de novos produtos e a resolução de alguns problemas técnicos que vinham prejudicando a imagem das marcas no mercado nacional, Peugeot e Citroën vem reagindo positivamente nas vendas. E no caso da Citroën, seu mais recente lançamento, o SUV Basalt, que estreou em outubro de 2024, vem contribuindo decisivamente para a retomada.

Os números comprovam. Em fevereiro deste ano, o Basalt registrou 1.701 unidades comercializadas, crescimento de 41% em relação a janeiro. Com isso, ajudou a Citroën a emplacar 3.258 veículos em fevereiro, um aumento de 63% na comparação com o mesmo mês do ano passado, elevando seu market share para 1,9%.

E o que o Basalt propicia para os consumidores que explica seu bom desempenho? Para começar, o mais importante, deixa o sonho da compra de um veículo tipo SUV mais próximo de um número maior de brasileiros: seus preços partem de R$ 91.990,00 com a chegada da nova versão de entrada Feel, equipada com motor 1.0 de três cilindros aspirado e câmbio manual.

Automotor testou durante uma semana a configuração top de linha do Basalt, que conta com transmissão automática continuamente variável (CVT) e propulsor 1.0 turbo de três cilindros, e comprovou outras qualidades do automóvel. Se destacam o espaço interno folgado para até cinco pessoas e a economia de combustível, com média acima de 12 km/l na cidade e de 15 km/l na estrada.

O design externo do Basalt é daqueles que não deixam margem para meio termo: se gosta ou não, mas dá para dizer que a beleza não é um trunfo do modelo. Fazendo jus ao posicionamento explicado no início deste texto, a cabine do SUV prioriza a redução de custos, com uso excessivo de plásticos rígidos, o que torna o ambiente menos confortável.

Em termos dinâmicos, além do baixo consumo, a motorização 1.0 turbo entrega um rendimento satisfatório, com capacidade dinâmica adequada para a proposta do Basalt. As suspensões poderiam ser um pouco mais firmes para diminuir a oscilação lateral da carroceria, o que não chega a provocar sustos - em contrapartida, a maciez extra do chassi significa um rodar mais suave, mesmo sobre pisos irregulares.

Em resumo, o Basalt segue a receita da Citroën, privilegiando atributos mais “racionais”, como menor valor de aquisição, maior espaço interno e economia de combustível, em detrimento de questões mais “subjetivas” e sensoriais, como estilo exterior e qualidade do acabamento interno. E, como as vendas estão demonstrando, há um bom número de consumidores cujos anseios são atendidos por esta abordagem.

Informações são exibidas com bastante clareza no quadro de instrumentos e na multimídia