Kia traz o EV9, seu primeiro SUV elétrico de sete lugares

Lançado em versão única no Brasil, a GTL, pelo valor de R$ 749.990,00, o modelo entrega junto um pacote de benefícios ao comprador: carregador de emergência; aparelho de recarga (wallbox) residencial de 7 kW; adaptador V2L para utilização da bateria de alta tensão para alimentação de produtos eletrônicos; serviço de assistência 24 horas por cinco anos; e revisões de 20, 40 e 60 mil quilômetros gratuitas.

Equipado com dois motores elétricos — um dianteiro e outro traseiro —, o que resulta em tração nas quatro rodas, o EV9 desfruta de potência total de 385 cv e de um elevado torque de 598 Nm. Com isso, o veículo consegue acelerar de zero a 100 km/h em 5,3 segundos.

A bateria de alta tensão com 99,8 kWh de capacidade viabiliza um alcance de até 434 quilômetros com uma carga completa, de acordo com o Inmetro. Conectado a um carregador ultrarrápido D/C de 350 kW, de até 800 volts, o carro pode ir de 30% para 80% de energia em 24 minutos.

O sistema de regeneração do Kia EV9 oferece quatro níveis e a função i-Pedal (ou "acelerador inteligente"), pela qual o condutor consegue controlar a aceleração, desaceleração e parada do veículo apenas por meio do pedal do acelerador. A tecnologia permite ao motorista ajustar a intensidade da frenagem regenerativa, prolongando a autonomia da bateria.