Jeep Commander recebe motorização 2.2 turbodiesel na linha 2025

O novo propulsor acompanha a versão Overland, deixando o SUV mais ágil e robusto, incrementando a performance tanto em rodovias quanto no uso off road. O modelo está à venda nas concessionárias Jeep por R$ 309.990,00.

Dotado do motor 2.0 turbodiesel antecessor, o Commander Overland dispunha de 170 cv de potência e 380 Nm de torque, acelerando de zero a 100 km/h em 11,6 segundos. Agora, com o novo turbodiesel de 2.2 litros, conta com 200 cv e 450 Nm, sendo capaz de acelerar de zero a 100 km/h em 9,7 segundos, uma melhora de quase dois segundos.

Também ocorreu ganho significativo de desempenho nas retomadas de velocidade, resultando em ultrapassagens mais seguras: de 60 para 100 km/h em 6,2 segundos (eram 7,8) e de 80 para 120 km/h em 7,8 segundos (eram 9,9). Para completar, ainda houve uma melhora na autonomia com relação à versão anterior.

Outra novidade do Jeep Commander Overland 2025 são as rodas de 19 polegadas com design inédito, deixando o visual mais esportivo. Com cabine para até sete pessoas, o veículo possui tração 4x4 com reduzida e câmbio automático de nove marchas.

"O Commander é sucesso desde que foi lançado e reconhecido pelo alto nível de tecnologia, performance e sofisticação, sendo o modelo posicionado no topo da gama de nossos produtos fabricados no Brasil. Com a chegada da motorização 2.2 turbodiesel, entregará ainda mais potência e desempenho", comenta Hugo Domingues, vice-presidente da marca Jeep para a América do Sul.