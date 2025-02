Novo BMW X3 sobe de patamar com muita tecnologia e estilo esportivo

O modelo chega ao Brasil completamente reformulado, na versão M50 xDrive, custando R$ 624.950,00. A nova linguagem de design confere aparência minimalista à quarta geração do BMW X3, com linhas limpas.

Saias laterais diferenciadas e uma linha de teto que se estende até a traseira são as características distintivas da silhueta esportiva. Em relação ao antecessor, a carroceria do novo X3 é 3,4 cm maior (4,75 m) e 2,9 cm mais larga (1,92 m), com altura 2,5 cm menor (1,66 m).

A cabine combina funcionalidade, amplo espaço e acabamento premium. O amplo display que agrega a tela da central multimídia e o quadro de instrumentos digital proporciona um visual moderno ao cockpit do carro. O porta-malas oferece 570 litros de capacidade, podendo atingir 1.700 litros com os bancos traseiros totalmente rebatidos.

O X3 M50 xDrive vem equipado com o motor a gasolina de seis cilindros em linha mais potente já instalado em um modelo da linha M Performance da BMW. Trata-se de um biturbo de 3.0 litros, dotado de tecnologia híbrida leve de 48V, que fornece até 398 cv de potência e 580 Nm de torque. Toda essa força é transmitida ao solo pela transmissão de oito marchas e pela tração integral, permitindo aceleração de zero a 100 km/h em 4,6 segundos.

Um chassi com maior rigidez e a bitola traseira mais larga se traduzem em agilidade na direção. Modificações no conjunto dianteiro e traseiro de amortecedores e molas acentuaram a precisão ao contornar curvas e a estabilidade em linha reta.

O sistema de assistência profissional à condução do BMW X3 M50 xDrive atua de forma inteligente em situações de trânsito lento ou em longos deslocamentos, informando o motorista, por meio de alertas visuais e sonoros, de condições de tráfego cruzado, riscos de colisão traseira, mudanças involuntárias de faixa de rolamento, bem como fazendo controle e prevenção de aproximação frontal, entre outras funções. Outro recurso de destaque do veículo é o estacionamento automático, que realiza as manobras com máxima exatidão e segurança, mediante a ajuda de câmeras e sensores externos.



Volante com base reta e a nova alavanca de câmbio dão aspecto moderno ao cockpit