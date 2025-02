Triumph apresenta a nova multiuso Tiger Sport 800

Já disponível em pré-venda no site novatigersport800.com.br, a motocicleta foi desenvolvida para alcançar o equilíbrio entre desempenho esportivo, agilidade no dia a dia e conforto para longas viagens. Para tanto, conta com um eficiente motor, um chassi que assegura estabilidade e tecnologia focada no piloto.

O novo propulsor de três cilindros e 800 cm3 entrega 115 cv de potência máxima a 10.750 rpm e um pico de 84 Nm de torque a 8.500 giros. Vale ressaltar que 90% do torque estão atuantes em rotações intermediárias, o que significa respostas imediatas do motor em qualquer situação.

O câmbio de seis marchas vem com sistema de assistência que torna as trocas mais suaves e precisas, poupando o condutor mesmo em viagens mais longas. Com um chassi robusto e suspensão ajustável, a Tiger Sport 800 oferece manuseio preciso e responsivo.

A aerodinâmica e os defletores de vento ajustáveis garantem proteção superior contra o vento. Três modos de pilotagem adaptam o comportamento da moto às condições de pista, aumentando a segurança, junto com a participação do controle de tração ajustável.



"Entendemos que nossos clientes são exigentes e buscam uma moto emocionante de pilotar, mas que também atenda às suas necessidades práticas. Desenvolvemos um pacote que combina potência suave com o equilíbrio ideal entre agilidade e estabilidade, além de uma altura de assento acessível e uma posição de pilotagem confortável, com opções de bagagem integradas, essenciais para quem procura uma moto completa nessa categoria", complementa Steve Sargent, diretor de produtos da Triumph.