Yamaha lança primeira scooter híbrida do Brasil

A Fluo ABS Hybrid Connected custa R$ 16.690,00 e conta com um sistema híbrido leve com assistência elétrica chamado pela fabricante de "Power Assist". O motor elétrico auxiliar dá suporte durante a partida e em momentos de maior esforço, como em subidas, acelerações mais intensas, retomadas, ultrapassagens e quando há, além do condutor, garupa ou bagagem.

Ao detectar o aumento da carga sobre o propulsor a combustão, o motor elétrico é acionado por três segundos, fornecendo potência adicional e aliviando a demanda sobre o principal, resultando em uma redução do consumo de combustível. A scooter também possui a tecnologia start-stop, que desliga e religa o propulsor a combustão nas paradas, aumentando ainda mais a economia energética. A redução total no consumo é de 12%, segundo a Yamaha.

O motor a combustão da scooter Fluo ABS Hybrid Connected é um monocilíndrico de 125 cm3 com comando de válvulas simples no cabeçote, que rende 8,3 cv de potência a 7.000 rpm e 9,8 Nm de torque a 5.000 giros. A transmissão é automática, do tipo continuamente variável (CVT).