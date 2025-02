Fiat Toro ganha nova versão bicombustível e novo motor turbodiesel

Equipada com propulsor Turbo 270 Flex de alta performance, a configuração Ultra é o novo modelo top de linha capaz de rodar com gasolina ou etanol da picape, ampliando a oferta no mercado para atender diferentes perfis de clientes. Entre os atributos do veículo estão conforto, robustez, versatilidade e estilo moderno.

A Fiat promoveu melhorias nas motorizações das versões flex da Toro, que agora dispõem de uma potência de 176 cv, independentemente do combustível utilizado, mantendo o torque de 270 Nm. As mudanças contemplam evoluções técnicas que elevam a performance do veículo.

A versão Ultra Turbo 270 Flex se destaca pelas novas rodas de 18 polegadas na cor preta, acabamento externo todo escurecido - incluindo molduras em preto brilhante - e por um novo emblema "Ultra T270". No interior, recebe bancos pretos em couro com costura em vermelho, que são exclusivos. Ainda oferece uma capota marítima rígida e uma bolsa que acompanha a caçamba e facilita o transporte de cargas.

O novo propulsor turbodiesel, por sua vez, chega às configurações Volcano e Ranch da Toro. Trata-se do Multijet 2.2 Turbodiesel, que entrega 200 cv de potência e 450 Nm de torque, um acréscimo de 18% e 29%, respectivamente. O incremento significa melhor desempenho em todos os tipos de terrenos e confere à picape a capacidade de rodar a 120 km/h em rotações abaixo de 1.500 rpm, reduzindo o consumo, bem como o ruído na cabine.

As tecnologias de segurança e conveniência também têm protagonismo na Fiat Toro, que conta com multimídia de 10,1 polegadas, ar-condicionado digital de duas zonas, sistema de conectividade com mais de 30 funcionalidades, frenagem automática de emergência, assistente de permanência em faixa e farol alto automático, entre outras.