Novo A3 Sedan é o primeiro lançamento da Audi em 2025

O modelo mais vendido da marca alemã no Brasil sofreu mudanças no design, adotando a nova identidade visual global da Audi, e teve sua lista de equipamentos reforçada com recursos inéditos de tecnologia, conforto e segurança. Oferecido nas versões de acabamento Advanced, Performance e Performance Black, o A3 Sedan custa a partir de R$ 289.990,00.

Na dianteira, novos para-choques com entradas de ar redesenhadas e a grade em colmeia mais larga e com novo diagrama interno conferiram ainda mais personalidade ao carro. As luzes dos faróis 100% LED apresentam nova disposição e, na traseira, o novo para-choque possui elementos em preto fosco granulado, barra transversal e difusor com formato atualizado.

O controle de cruzeiro adaptativo agora vem de fábrica desde a configuração de entrada Advanced - antes era um opcional da top de linha Performance Black. Além disso, a versão Advanced ganhou sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, assistência lateral com aviso de saída de faixa e detectores de ponto cego e de tráfego cruzado traseiro.

A nova configuração intermediária Performance traz itens inéditos na gama A3: ar-condicionado automático de três zonas; bancos dianteiros eletricamente ajustáveis e aquecíveis; retrovisores externos aquecíveis e rebatíveis com função "tilt down" (que inclina o espelho para baixo) do lado direito; e assistente de estacionamento inteligente.

A cabine do sedã se caracteriza pela esportividade e sofisticação, com uso de materiais nobres e agradáveis ao toque nos revestimentos. O porta-malas com abertura automática remota ("hands free") acomoda até 425 litros.

O Audi A3 Sedan 2025 manteve o motor 2.0 TFSI, que desenvolve 204 cv de potência entre 4.500 e 6.000 rpm. O torque, por sua vez, aumentou 20 Nm graças à uma recalibração eletrônica, atingindo 320 Nm entre 1.600 e 4.400 giros. A transmissão também segue a mesma, a automática de sete marchas S tronic.