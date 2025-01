O destaque é a nova central multimídia Play 2.0 de 10 polegadas (antes, era de 9 polegadas), com espelhamento sem fio para celulares e portas USB do tipo "C". O aparelho propicia navegação mais intuitiva, ágil e conexão otimizada com dispositivos móveis.

O sistema Safety Sense também foi atualizado com novas funcionalidades, reforçando a segurança do sedã. O controle de velocidade de cruzeiro adaptativo agora incorpora a função de parada e retomada da aceleração de maneira autônoma. Já o alerta de mudança de faixa agregou a assistência de permanência em faixa.

As versões Altis Premium e GR-Sport do Corolla 2025 recebem a tecnologia de Serviços Conectados, que permite consultar no app da Toyota o status do carro, histórico de viagens, lembrete de revisões e diagnóstico de falhas.

O modelo esportivo GR-Sport ainda ganhou sensores de estacionamento, ar-condicionado automático de duas zonas e sofreu atualizações no estilo. Para-choque dianteiro, spoiler e difusor traseiro foram atualizados, enquanto as rodas diamantadas exclusivas e as lanternas com efeito escurecido são inéditas.