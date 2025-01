Novos motores incrementam desempenho de comerciais leves da Fiat

O furgão Scudo passa a ser equipado com um propulsor turbodiesel de 2.2 litros, que entrega 150 cv de potência e 370 Nm de torque, um aumento de 30 cv e de 70 Nm. A mudança causou impactos positivos no consumo de combustível e na performance do veículo.

Segundo a Fiat, o Scudo agora é capaz de percorrer 12,4 km/l na cidade e 13,7 km/l na estrada, ficando, respectivamente, cerca de 4% e 15% mais econômico, tornando os custos operacionais mais baixos. As retomadas de velocidade de 60 km/h para 100 km/h e de 80 km/h para 100 km/h estão em torno de dois segundos mais rápidas, atingindo 7,5 segundos e 10,9 segundos, respectivamente.

Com capacidade de carga de até 1,5 tonelada, o furgão tem carroceria de 5,3 metros de comprimento, 1,97 m de altura e baú com 6,1 metros cúbicos de volume, dimensões que permitem celeridade nos deslocamentos urbanos. Já a porta traseira dupla (com abertura de 180 graus) e a porta lateral deslizante facilitam as operações de carga e descarga.

O Fiorino, por sua vez, recebeu a motorização 1.3 flex de até 107 cv de potência e 134 Nm de torque quando abastecida com etanol, o que significa um acréscimo de 31 cv e 14 Nm. O consumo de etanol caiu: são 8,7 km/l no ciclo urbano e 9,6 km/l no rodoviário - reduções respectivas de 7% e 14%.

O comercial leve da Fiat também ganhou direção elétrica, sensor de temperatura externa e sensor de monitoramento da pressão dos pneus. Sua capacidade de carga é de até 650 quilos, com 3,3 metros cúbicos de volume. As tarefas de carregar e descarregar são agilizadas pelas portas traseiras com abertura de até 180 graus.



Líder no segmento de vans pequenas, o Fiorino é comercializado na versão única Endurance