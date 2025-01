Nova versão do BMW X4 entrega custo-benefício mais atraente

Custando R$ 440.950,00, a xDrive20i M Sport tem faróis de LED adaptativos de série e uma grade duplo rim com formato exclusivo. As lanternas de LED enfatizam a largura do veículo, se projetando pela carroceria. O para-choque traseiro, com design mais agressivo, e as rodas de 20 polegadas completam o visual.

Sob o capô vem o motor 2.0 TwinPower Turbo de quatro cilindros em linha, que rende 184 cv de potência entre 5.200 e 6.500 rpm e 300 Nm de torque máximo entre 1.450 e 4.800 giros. Junto com a transmissão automática de oito marchas e a tração integral, o propulsor consegue acelerar o X4 xDrive20i M Sport de zero a 100 km/h em 8,4 segundos.

A agilidade ao volante é realçada pelo sistema de direção variável, capaz de proporcionar uma sensação mais direta, com menor esforço de esterçamento. A suspensão esportiva, dotada de amortecedores reguláveis, e o dispositivo que comanda as rodas individualmente possibilitam um comportamento ainda mais dinâmico do veículo.

A oferta de tecnologias de segurança é generosa. A lista inclui controle de velocidade de cruzeiro ativo (que mantém a distância do carro à frente), estacionamento automático e um assistente de condução que informa o motorista, por meio de alertas visuais e sonoros, sobre tráfego cruzado, riscos de colisão traseira, mudanças involuntárias de faixa de rolamento, entre outras funções.

Na seara da conectividade, destaque para o BMW ConnectedDrive, que fornece informações sobre condições de trânsito em tempo real, serviço de alerta de manutenção de componentes e realiza chamada de emergência inteligente. Já o My BMW App permite ativar funções remotas, como localizar o X4, trancar e destrancá-lo, acender seus faróis e acionar a ventilação interna.