Defender recebe motorização a diesel mais potente

O modelo teve uma série de avanços, elevando os níveis de conforto e agregando equipamentos. O novo propulsor a diesel D350 é opção para toda a linha Defender, que é formada por quatro diferentes versões: 90 X-Dynamic HSE (R$ 786.381,00), 110 X-Dynamic HSE (R$ 802.638,00), 110 X (R$ 862.650,00) e 130 X (R$ 939.450,00).

Substituto do D300, o motor D350 fornece 350 cv de potência (um aumento de 50 cv) e 700 Nm torque (acréscimo de 50 Nm). Com isso, o SUV se torna mais dinâmico, com respostas mais rápidas ao acelerador.

O novo pacote Signature Interior realiza atualizações no interior do automóvel, aprimorando os acabamentos dos assentos e painéis. Padrão nas versões 110 X e 130 X, é opcional para o as configurações X-Dynamic HSE.

Diferencial do Defender, a tecnologia Terrain Response 2 adapta automaticamente vários parâmetros do veículo de acordo com o tipo de terreno: suspensão, tração, estabilidade e controle de derrapagem. Para travessias de águas com até 900 mm de profundidade, o sistema eleva a altura da carroceria por meio da suspensão a ar eletrônica.

"Nossa visão para o Defender é melhorar constantemente o que já é um veículo excepcional, capaz de ir a qualquer lugar e fazer qualquer coisa. As opções de interior aperfeiçoadas e o motor a diesel mais potente já oferecido significam que nossos clientes agora têm mais opções do que nunca", diz Gustavo Coura, gerente das marcas Defender e Discovery.