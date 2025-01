Mercedes-Benz amplia sua linha de carros híbridos plug-in no Brasil

O modelo AMG GLC 63 S E Performance Coupé chega ao País equipado com a tecnologia de eletrificação que foi desenvolvida pela marca alemã para os bólidos da Fórmula 1. Disponível apenas sob encomenda, seu preço parte de R$ 934.900,00.

O trem de força combina um motor turbo de 2.0 litros com uma unidade de propulsão elétrica instalada no eixo traseiro. O conjunto proporciona 680 cv de potência e torque máximo de 1.020 Nm.

O 2.0 a gasolina gera 476 cv é o motor de quatro cilindros mais potente já produzido em série no mundo. O propulsor elétrico de 204 cv vem integrado a uma transmissão automatizada de duas velocidades e a um diferencial traseiro de escorregamento limitado, que transfere a tração para as rodas dianteiras caso necessário.

Pilar do sistema de alta tensão, a bateria de grande desempenho também fica na parte traseira do veículo, acima do eixo. Com capacidade de 6,1 kWh, 80 kW de potência contínua e 150 kW de potência de pico por 10 segundos, a bateria foi projetada para entrega e consumo rápido de energia - em função disso, a autonomia 100% elétrica é de somente 12 quilômetros.

O elevado rendimento da bateria de 400 volts resulta do seu inovador conceito de refrigeração direta: um fluido refrigerante, baseado em um líquido não condutor de eletricidade, circula ao redor das 560 células da bateria, resfriando cada uma delas. Desse modo, a bateria está sempre dentro de uma faixa de temperatura ideal de funcionamento, por volta de 45 graus Celsius, independentemente de quantas vezes é carregada ou descarregada.