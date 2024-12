Atualizações técnicas deixam Tracker e Montana mais potentes e econômicos

Com foco na eficiência energética, o SUV e a picape da Chevrolet receberam aprimoramentos mecânicos que elevam o torque em até 15% e reduzem o consumo de combustível em até 9%. Paralelamente, houve redução no índice de emissões.

As medidas atendem à próxima fase do programa de controle de poluentes, que passa a vigorar em janeiro de 2025. Além de novos limites para gases de escapamento, partículas e ruído, a regulamentação inclui requisitos de durabilidade, diagnóstico de bordo e testes em uso, entre outros.

Os motores do Tracker ganharam injeção direta de combustível e atualizações de software. Com isso, a potência do 1.0 turboflex subiu de 116 cv para 121 cv e o torque máximo de 164,6 Nm para 185,2 Nm, enquanto os números do 1.2 turboflex aumentaram de 133 cv para 141 cv e de 209,7 Nm para 224,4 Nm - sempre com transmissão automática de seis marchas.

A Montana também usa o propulsor 1.2 turboflex e, portanto, se beneficia da mesma evolução de desempenho. A diferença é que a picape vem equipada com câmbio manual ou automático, ambos de seis marchas.

O desenvolvimento tecnológico das motorizações modernas, mais compactas e turbinadas, permite igualar o rendimento de unidades motrizes antigas de cilindrada bem superior. A potência máxima do atual 1.0 turboflex da Chevrolet é igual a do 2.0 aspirado que impulsionava o esportivo Kadett GSi nos anos 1990.