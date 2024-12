Mercedes-Benz lança Sprinter elétrica com maior autonomia da categoria

Disponível nas versões Truck, Furgão e Furgão Vidrado, com peso bruto total (PBT) de 3,5 e 4,25 toneladas, o veículo comercial 100% eletrificado é capaz de um alcance máximo de 478 quilômetros, conforme a norma europeia WLTP. Importada da Alemanha, com preços partindo de R$ 482.900,00, a eSprinter tem valor de aquisição mais baixo do que as concorrentes Iveco eDaily (R$ 549 mil) e Ford E-Transit (R$ 542 mil).

O modelo conta com duas opções de bateria, de 81 kWh e 113k kWh, para oferecer a melhor combinação entre autonomia e capacidade de carga. A bateria de lítio-ferro-fosfato elimina a utilização de cobalto ou níquel, sendo ideal para veículos comerciais leves devido à alta durabilidade. A Mercedes-Benz garante por oito anos, ou até 160 mil km, que a capacidade restante da bateria não ficará inferior a 70% da inicial.

O carregamento da bateria pode ser feito tanto com corrente alternada (AC) quanto contínua (DC). Em estações de carregamento rápido, a van elétrica pode ser conectada em até 50 kW, levando cerca de 90 minutos para atingir 80% da capacidade da bateria de 113 kWh.

O conceito estrutural da eSprinter compreende três módulos, facilitando a adaptação da plataforma a diversos tipos de veículos. O módulo frontal contém os componentes de alta voltagem e pode ser combinado com todas as versões, independentemente da distância entre-eixos e tamanho da bateria.

Pesando cerca de 130 quilos, o motor elétrico PSM (síncrono de ímã permanente) gera 201 cv de potência e torque de 400 Nm. Sua força de tração aciona o eixo traseiro, o que implica em vantagens para as configurações de carroceria, que possui comprimentos de 5.392 mm e 6.697 mm, bem como capacidade para rebocar até 1,5 tonelada.

Três modos de condução permitem determinar o desempenho e o consumo de energia da eSprinter: "Comfort", com uso total da potência e torque do motor; "Economic", que limita a potência para maior eficiência; e "Maximum Range", o qual reduz ainda mais a força do motor, bem como restringe recursos como o ar-condicionado, para maximizar o alcance.