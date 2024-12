JAC Hunter confia no custo-benefício para conquistar os consumidores

O veículo representa uma nova fase da montadora chinesa no Brasil, marcando sua estreia no segmento de picapes médias. Com a maior garantia do mercado (oito anos sem limite de quilometragem para uso pessoal ou 250 mil km para utilização comercial), a Hunter tem preço estipulado em R$ 259.900,00, mas as primeiras mil unidades serão vendidas pela JAC por R$ 239.900,00.

Com 5,33 m de comprimento, 1,96 m de largura, 1,92 m de altura e 3,11 m de distância entre-eixos, a nova picape é 10 centímetros mais alta e larga do que a líder da categoria. A capacidade de carga total de sua caçamba é de 1.400 quilos, com volume de 1.135 litros.

O design é agressivo, com destaque para a dianteira, onde uma grande moldura plástica avança sobre o capô, envolvendo a grade e as luzes diurnas de LED. Na lateral, retrovisores e maçanetas recebem acabamento cromado, enquanto na traseira as lanternas apresentam filetes verticais de LED. O santo-antônio estilizado e o rack do teto vêm de série.

A cabine da Hunter expressa estilo imponente, com revestimentos em couro sintético marrom no console central e nas portas. Os bancos oferecem ajustes elétricos para o motorista (seis posições) e passageiro dianteiro (quatro posições), além de ambos possuírem aquecimento.

O painel digital, com visor de sete polegadas, ostenta gráficos coloridos de alta definição e pode ser personalizado. A tela da central multimídia é vertical, de 13 polegadas - entre outras funções, exibe as imagens das câmera de ré, frontal e laterais.

Sob o capô, a picape da JAC traz um motor 2.0 turbodiesel, que rende 191 cv de potência a 3.600 rpm e 450,8 Nm de torque entre 1.500 e 2.500 giros. O câmbio automático de oito marchas é da fabricante ZF, com reconhecida rapidez e suavidade. O consumo estimado fica em 9 km/l na cidade e 10,2 km/l na estrada, com autonomia de até 816 km devido ao tanque de 80 litros.

Há sistema de tração 4x4, com reduzida, e também quatro modos de condução: Eco, Normal, Sport e Lama. Para as situações off road, a JAC Hunter conta com bons ângulos de entrada (27 graus) e de saída (23 graus), altura em relação ao solo de 24 centímetros e capacidade transpor rampas com inclinação de 30%.