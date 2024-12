O mais novo integrante da família chega ao Brasil para ocupar um nicho específico de mercado. Seu sistema híbrido do tipo "plug-in" (com tomada para carregamento da bateria) é composto por um motor turbo a gasolina de 1.5 litro e dois propulsores elétricos, um no eixo dianteiro e outro no eixo traseiro, gerando 324 cv de potência combinada e tração integral.

A bateria Blade de 18,3 kWh proporciona 80 km de autonomia ao Song Plus Premium no modo 100% elétrico. Com isso, o alcance total é de até 960 km, com um tanque cheio de gasolina (57 litros) e bateria totalmente carregada, segundo a BYD. Porém, pelo padrão do Inmetro, a autonomia elétrica cai para 52 km e a total para 690 km.

A garantia do veículo foi estipulada em seis anos, sem limite de quilometragem, o mesmo valendo para os oito anos de cobertura da bateria Blade. O preço do novo BYD Song Plus Premium é de R$ 299.800,00.