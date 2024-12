Chevrolet Equinox agora também está disponível com motor turbo a gasolina

Depois de ser lançado no Brasil em seu modelo elétrico, o novo SUV passa a ser oferecido em versões a combustão. Ambas top de linha e custando R$ 267 mil, Activ e RS têm propostas complementares: a primeira é aventureira; a segunda, esportiva e urbana.

Por um lado, as opções se diferenciam nos estilos externo e interno. Por outro, compartilham inovações tecnológicas, a tração integral e o conjunto motriz.

"Desenvolvemos as versões Activ e RS com um conteúdo específico para o mercado brasileiro, reunindo todas as tecnologias inovadoras disponíveis para o novo Equinox Turbo nos Estados Unidos. Aqui, o modelo atrai um cliente que exige alto padrão em conforto, performance, segurança e conectividade", diz Maurício Scalzo, diretor de portfólio da General Motors América do Sul.

Recalibrado, o propulsor 1.5 turbo que acompanha o Equinox está 5 cv mais potente, chegando aos 177 cv, com 274,4 Nm de torque. Nova, a transmissão agora é de oito marchas, garantindo melhor performance sem aumento no consumo.

A quarta geração do veículo é ligeiramente maior, com 4.667 mm de comprimento, 1.902 mm de largura e 1.713 mm de altura. A imponência e a profusão de ângulos retos caracterizam o design.

A dianteira é marcada pelo conjunto óptico bipartido, com a parte superior bem afilada. A grade e o para-choque estão mais proeminentes; e as caixas de roda ganharam molduras que seguem pela base das portas. Na traseira, as lanternas com assinatura de LED são em forma de "Y".

A versão Activ exibe múltiplos elementos em tons escurecidos na carroceria, pneus de perfil mais alto (para maior desenvoltura no off road) e interior com acabamentos na cor caramelo. O Equinox RS, por sua vez, conta com rodas aro 20 polegadas, teto escurecido e sua cabine apresenta revestimentos pretos decorados com costuras vermelha e azul até no volante de base reta.

O veículo foi escolhido para estrear o sistema OnStar 5G, que permite velocidade de conexão muito mais rápida. Na proteção aos ocupantes, o Equinox agregou alerta de tráfego cruzado dianteiro e traseiro com frenagem autônoma de emergência, alerta de ponto cego com correção ativa da direção, controle adaptativo de cruzeiro, além de sensor perimetral de desembarque, câmera com visão 360 graus e retrovisor interno com projeção de vídeo.

"O novo Equinox Turbo foi projetado para atender às necessidades de famílias que valorizam status, prazer ao dirigir e que gostam de viajar de carro com a máxima praticidade", resume Paula Saiani, diretora de marketing de produto da General Motors América do Sul.



Modelo Activ tem caráter aventureiro, com pneus de perfil mais largo para rodar fora do asfalto