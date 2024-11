2008 GT comprova a boa fase da Peugeot

Em agosto, a Peugeot apresentou o novo 2008, que estreou no Brasil a atual identidade mundial de design da marca francesa. Nas três versões disponíveis, o SUV compacto usa o eficiente motor Turbo 200, o 1.0 de três cilindros flex turbinado da Stellantis, que também é aplicado em veículos da Fiat e Citroën.

A nova configuração do 2008 surtiu efeito quase imediato em suas vendas. Em outubro, apenas dois meses após o lançamento, o modelo teve um aumento de 63% nos emplacamentos em relação a setembro, fazendo com que a Peugeot registrasse seu melhor resultado comercial desde 2015.

Um dos destaques da chegada do novo 2008 foi o retorno da versão esportiva GT, que Automotor recentemente testou durante uma semana. Com visual arrojado, caracterizado por superfícies da carroceria repletas de vincos e recortes acentuados, o modelo impressiona pela beleza e presença, parecendo maior do que efetivamente é.

Embora não receba nenhuma calibração específica para diferenciar o desempenho do GT em relação às demais variantes do 2008, a motorização 1.0 turbo garante boa dirigibilidade. São 130 cv de potência máxima quando abastecido com etanol (125 cv com gasolina) e torque máximo de 200 Nm independentemente do combustível.

O que também contribuiu bastante para tornar a experiência de conduzir cativante é a arquitetura interna “i-Cockpit”. Este conceito da cabine contempla o volante compacto e rebaixado, com base achatada, que aumenta a sensibilidade e conexão com o asfalto; e o quadro de instrumentos elevado, o qual mantém as informações da condução no foco de visão do motorista.

Assim como o novo hatch 208, o novo SUV compacto 2008 é mais um acerto da Peugeot, que busca se reposicionar no mercado nacional, recuperando sua participação nas vendas, que diminuiu na comparação com momentos anteriores. A marca sempre se notabilizou por fazer carros bonitos, mas que possuíam problemas técnicos que afastavam potenciais compradores, como, por exemplo, o infame câmbio automático de quatro marchas. Com sua aquisição pelo grupo Stellantis, este e outros pontos fracos foram debelados, e as perspectivas para o futuro se mostram promissoras.