Rampage vem com novo motor turbodiesel em sua linha 2025

Desenvolvido globalmente e preparado especialmente para as necessidades da América do Sul, o propulsor de quatro cilindros em linha e 2.184 cm3 rende 200 cv de potência e 450 Nm de torque a somente 1.500 rpm. Isso significa mais força nas rotações baixas, proporcionando maior agilidade ao veículo, que se torna capaz de acelerar de zero a 100 km/h em menos de 10 segundos.

A transmissão automática de nove marchas, que completa o conjunto motriz, recebeu um diferencial 14% mais longo, o que diminui os giros do motor. Como resultado, há uma melhora no consumo de combustível, que pode chegar a 10,6 km/l em ciclo urbano e 13,3 km/l em uso rodoviário, segundo a Ram.

Com cabeçote de alumínio, duplo comando de válvulas, coletor de admissão variável, injeção de diesel de alta pressão e turbocompressor com geometria variável, o novo propulsor 2.2 turbodiesel está disponível em todas as versões 2025 da Rampage (exceto a R/T), junto da tração 4x4 Auto, que distribui automaticamente o torque para os dois eixos. O sistema também conta com modo de tração reduzida.

O motor 2.0 Hurricane 4 turbo a gasolina, de 272 cv de potência e 400 Nm de torque, segue sendo opção para as configurações Rebel, Laramie e R/T da picape média da Ram.

Outra novidade da linha 2025 da Rampage, que tem preços a partir de R$ 259.990,00, é a versão Big Horn. A variante de acabamento é exclusiva da motorização 2.2 turbodiesel e assume como modelo de entrada da gama, contando com diferenciais de estilo externo e interno, bem como recursos específicos de conforto, segurança e conectividade.



"A chegada do novo motor 2.2 turbodiesel mostra que a Rampage pode unir dois pontos muito importantes para os clientes: mais performance e menor consumo. Isso só foi possível graças ao uso intenso de tecnologias de ponta. Além disso, a inédita versão Big Horn cria uma nova porta de entrada para uma picape que já é sinônimo de força e confiabilidade", afirma Juliano Machado, vice-presidente da Ram para a América do Sul.