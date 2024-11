Porsche apresenta o novo sedã de luxo Panamera no Brasil

A terceira geração do carro recebeu aprimoramentos consistentes em diversas características, enfatizando sua proposta esportiva. O modelo será comercializado em duas versões híbridas, a 4 E-Hybrid, por R$ 803 mil, e a 4S E-Hybrid, que custa R$ 922 mil.

O novo Panamera ganhou uma dianteira totalmente reformulada, incluindo faróis de LED Matrix, com alcance de até 600 metros. Na parte traseira, o destaque fica com a nova lanterna tridimensional, que possui iluminação em dois níveis e recortes inéditos nas extremidades laterais.

Internamente, a atração é o painel de instrumentos curvo de 12,6 polegadas, que transpira modernidade e funcionalidade. A multimídia com Apple CarPlay e Android Auto permite a conexão de dados de smartphone para melhorar a usabilidade.

O Panamera 4 E-Hybrid conta com um motor a gasolina V6 biturbo de 2.9 litros aliado a um propulsor elétrico, que juntos entregam 470 cv de potência e torque de 650 Nm. O mesmo conjunto motriz acompanha o Panamera 4S E-Hybrid, mas com um rendimento superior: 544 cv e torque de 750 Nm. Ambas as versões oferecem maior autonomia elétrica, de 63 quilômetros, e mais rapidez no carregamento da bateria.

Painel tem arquitetura horizontal e profusão de telas digitais