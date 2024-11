Fiat lança Fastback e Pulse com inédita motorização híbrida

Os dois SUVs foram escolhidos para estrear o novo propulsor T200 Hybrid, que passa a equipar as versões Audace e Impetus de cada modelo. Os preços são de R$ 125.990,00 e R$ 140.990,00 no caso do Pulse, e de R$ 151.990,00 e R$ 161.990,00 no do Fastback.

A chegada do Fastback e Pulse híbridos materializa os esforços da Stellantis no desenvolvimento da tecnologia flex-híbrida, que se estabelece como uma alternativa competitiva de transição para uma mobilidade de baixo carbono, alinhada ao potencial do Brasil com relação ao etanol. Durante os próximos anos, mais de 40 novos veículos, incluindo modelos híbridos e 100% elétricos, serão lançados pela Fiat e demais marcas da Stellantis, fruto dos R$ 32 bilhões em investimentos na América do Sul até 2030.

Associado a uma transmissão continuamente variável (CVT), o motor 1.0 turbo T200 Flex, que rende 130 cv de potência e 200 Nm de torque, fica mais eficiente energeticamente com o sistema híbrido. Segundo a Fiat, no ciclo urbano, o Fastback teve uma redução no consumo de combustível de 11,5% com gasolina e de 9,8% com etanol; no Pulse, a diminuição foi de 10,7% com ambos os combustíveis.

A tecnologia híbrida da Stellantis envolve um motor elétrico multifuncional, que substitui o alternador e o arranque. O sistema gera torque adicional para o propulsor a combustão e energia elétrica para carregar as baterias, ambas de 12V, que alimentam o motor elétrico.

Há quatro modos de operação: e-Start&Stop, e-Assist, Alternador Inteligente e e-Regen. No "e-Start&Stop", quando o veículo para completamente, o motor a combustão é desligado, economizando combustível; nas desacelerações, permanece em funcionamento sem injetar combustível, priorizando a regeneração de energia.

No modo "e-Assist", durante acelerações e retomadas, as baterias fornecem energia ao propulsor elétrico, que produz torque adicional para o motor a combustão, reduzindo o consumo. No "Alternador Inteligente", as baterias são carregadas ou mantêm as cargas elétricas do veículo. Por fim, no modo "e-Regen", a função de regeneração converte energia mecânica em energia elétrica, recuperando parte do que é desperdiçado em um propulsor convencional.



"O DNA de inovações acessíveis está presente na Fiat, que sempre revolucionou e democratizou tecnologias no Brasil. Por isso, nossos SUVs vão impulsionar mais uma revolução, desta vez, intensificando os nossos esforços em oferecer uma mobilidade cada vez mais limpa", comenta Alexandre Aquino, vice-presidente da marca para a América do Sul.