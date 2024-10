Nova Ram 1500 vem ainda mais poderosa e sofisticada

A picape grande chega ao Brasil dotada de um motor totalmente novo, o Hurricane 6, biturbo de 3.0 litros a gasolina, com seis cilindros em linha, que proporciona maior potência e melhor consumo. Além da evolução em desempenho, o utilitário apresenta dianteira reestilizada e recursos tecnológicos e de assistência à condução inéditos.

Produzido em bloco de alumínio fundido, com dois turbocompressores, cada um alimentando três cilindros, e injeção direta de combustível de alta pressão, o propulsor Hurricane 6 gera 426 cv e 635 Nm de torque (melhores números da categoria), funcionando com uma transmissão automática de oito marchas. O trem de força faz com que a Ram 1500 acelere de zero a 100 km/h em apenas 5,3 segundos.

O veículo possui tração 4x4 com reduzida e modo "Auto", que distribui automaticamente a força entre os dois eixos. Outra novidade são as cinco opções de condução selecionadas através de comandos no volante: automático, reboque, sport, neve e off road.

A Ram 1500 2025 é a única picape do mercado nacional com suspensão a ar, com cinco níveis. Na dianteira, a suspensão é um duplo braço oscilante e, na traseira, eixo sólido com cinco braços (multilink).

No interior do modelo está outro diferencial, a nova central multimídia de 14,5 polegadas, a maior do segmento. O quadro de instrumentos é digital de 12,3 polegadas, podendo ser personalizado, e há head-up display colorido que projeta no para-brisa informações como velocidade e orientações de navegação. Revestido em couro, o volante dispõe de aquecimento.

Entre os atributos de segurança e proteção, são acrescentados agora o sistema de detecção de colisão em cruzamentos com frenagem autônoma de emergência, assistente ativo de permanência na faixa de rodagem, detector de fadiga, assistente para manobras evasivas e reconhecimento de placas de limite de velocidade.

Com quase seis metros de comprimento, o utilitário tem capacidade de reboque de até 4,5 toneladas. A nova Ram 1500 está à venda em duas versões, Laramie e Laramie Night Edition, com respectivos valores de R$ 540.990,00 e R$ 555.990,00.