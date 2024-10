Com fôlego extra, Citroën C3 You! tem potencial para conquistar consumidores

Dois anos depois de seu lançamento no Brasil, o C3 ganhou um reforço de peso com a chegada da versão You!, que tem como principal diferencial o motor 1.0 turboflex de três cilindros. O desempenho do carro é destacado pela Citroën, que o apresenta como o “hatch mais rápido do segmento” - ele acelera de zero a 100 km/h em 8,4 segundos.

A afirmação procede e atesta a eficiência do propulsor Turbo 200 da Stellantis, que estreou na linha Fiat, mas vem sendo introduzido em diversos veículos das demais marcas pertencentes ao grupo automotivo. Fornecendo até 130 cv de potência e 200 Nm de torque, a motorização confere vigor extra ao C3 You, cujo baixo peso também contribui para o comportamento mais ágil.

O resultado é uma experiência de dirigir mais divertida, com desenvoltura superior para superar aclives e outros desafios do trânsito. O maior dinamismo também significa um incremento na segurança, dando ao condutor do C3 You! mais confiança em situações de ultrapassagens.

Além do motor, a transmissão automática continuamente variável possui papel importante no rendimento do carro. Embora esse tipo de câmbio seja mais propício à economia de combustível, a calibração feita pela Citroën permite aproveitar bem a força do motor Turbo 200.

Com dirigibilidade mais “esperta”, visual exclusivo com detalhes esportivos e um preço atrativo, de R$ 95.990,00, o C3 You! torna acessível a mais pessoas a possibilidade de adquirir um automóvel turbo com transmissão automática. Com isso, tem um bom potencial de vendas - que a Citroën acredita deverá se confirmar no decorrer da trajetória do modelo.