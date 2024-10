Novo Hyundai Creta chega reestilizado e com versão top de linha inédita

A nova geração do SUV muda por dentro e por fora, e está à venda em cinco versões. As opções com propulsor 1.0 turboflex GDI não sofreram aumento de preço: R$ 141.890,00 para a Comfort, R$ 156.490,00 para a Limited, R$ 172.690,00 para a Platinum e R$ 182.090,00 para a esportiva N Line.

A novidade é o lançamento da configuração Ultimate, que assume como top de linha e vem equipada com o inédito motor 1.6 turbo GDI a gasolina, que entrega a maior potência da categoria: 193 cv. Custando R$ 189.990,00, fica apenas R$ 2.100,00 mais cara que a versão 2.0 litros aspirada anterior, a qual substitui.

A reestilização começa pela dianteira, com grade do radiador e para-choques totalmente novos. O conjunto óptico foi reformulado, trazendo uma faixa em LED que se estende por toda a largura frontal, rente ao capô.

Na lateral, vincos se tornaram mais marcantes, enquanto a coluna "C" foi redesenhada. A traseira recebeu um novo conjunto de lanternas em LED, que percorre o porta-malas de ponta a ponta, bem como para-choques de contornos mais robustos.

O Creta apresenta um cockpit totalmente reprojetado, com painel de instrumentos de 10,25 polegadas integrado à central multimídia. Materiais macios ao toque são usados nos revestimentos internos e os bancos são em couro nas versões Platinum, N Line e Ultimate.

O pacote de segurança SmartSense fica mais completo, contando com câmeras 360 graus e para monitoramento de ponto cego, frenagem autônoma, assistentes de permanência em faixa, detector de fadiga, farol alto automático, assistente de tráfego traseiro e controle de velocidade adaptativo. Para completar, há seis airbags.

O motor 1.0 turboflex de três cilindros passou por atualizações para reduzir o consumo de combustível. Sua potência é de 120 cv, com torque de 171,5 Nm, gerenciados por uma transmissão automática de seis marchas.

Já o novo propulsor 1.6 turbo a gasolina, além dos 193 cv de potência, gera 264,6 Nm de torque, sendo 9% mais econômico que o 2.0 aspirado antecessor. Vem acoplado a um câmbio automático de sete velocidades, com embreagem dupla.

"O mercado brasileiro deixou claro, nos últimos anos, a aprovação do Creta, com a liderança consistente em vendas no varejo entre os SUVs. Esse território conquistado pelo modelo vai se expandir ainda mais com a nova geração, que não apresentará aumento de preços nas opções com motor 1.0 turbo e possui um valor extremamente competitivo para a versão top de linha, agora dotada da maior potência da categoria, com impressionantes 193 cv", comenta Airton Cousseau, presidente e CEO da Hyundai para o Brasil e as Américas Central e do Sul.

Arquitetura do painel mudou bastante e volante exibe novo formato diferenciado