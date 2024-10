Citroën quer ampliar acesso dos brasileiros aos SUVs com o Basalt

Versatilidade, robustez e estilo único, com preço acessível. Assim a marca francesa posiciona seu novo modelo, que estreia nas versões Feel, Feel Turbo 200 e Shine Turbo 200, com valores partindo de R$ 89.990,00. No lançamento, também está à venda a série First Edition Turbo 200.

Produzido no Polo Automotivo de Porto Real (RJ), o veículo apresenta design inspirado nos cupês e utiliza a plataforma CMP. O entre-eixos de 2,64 metros permitiu a criação de um estilo proporcional e harmônico.

O interior para até cinco adultos se caracteriza pelo espaço generoso. A mesma amplitude se verifica no porta-malas, que pode acomodar até 490 litros e tem tampa com abertura total.

O painel possui uma ampla faixa bicolor, integrando visualmente o quadro de instrumentos digital colorido de sete polegadas com a central multimídia de 10,25 polegadas.

A suspensão do Basalt foi projetada para garantir conforto e eficiência, permitindo rodar nas mais diferentes condições de ruas e estradas encontradas no Brasil. A direção conta com assistência elétrica.

Há duas opções de motorização. A versão de entrada Feel vem com o 1.0 Firefly aspirado, associado a um câmbio manual de cinco marchas. As demais opções da gama são equipadas com o propulsor Turbo 200, de até 130 cv, o mais potente do segmento, que atua junto da transmissão automática continuamente variável (CVT), com três modos de condução.

A lista de itens de série inclui retrovisores, vidros e travas elétricas, câmera de ré, monitoramento inteligente da pressão dos pneus, alarme com comando na chave tipo canivete, airbags laterais, faróis com luzes diurnas de rodagem (tudo em LED), rodas de liga-leve de 16 polegadas e assistente de partida em rampa - inclusive para manobras de ré.



"Com o Basalt concluímos com chave de ouro o projeto C-Cubed, uma iniciativa inovadora que permitiu aos nossos clientes ter ao seu alcance veículos que se sobressaem em diversos aspectos", declara Felipe Daemon, vice-presidente da Citroën para a América do Sul.

Revisões a preço fixo e cesta de peças com baixo custo são vantagens para o comprador