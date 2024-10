Esportivo BMW M4 CS desfilará no Brasil em tiragem limitada

Apenas 35 unidades serão comercializadas no mercado nacional, pelo preço nada modesto de R$ 1.399.950,00. O cupê incrementa o portfólio M da marca alemã, se notabilizando pelo visual e desempenho agressivos.

Seu motor seis cilindros em linha possui duas turbinas com pressão aumentada para render 550 cv de potência e 650 Nm de torque. A transmissão M Steptronic é de oito marchas, acionando a tração integral.

O conjunto motriz permite ao M4 CS acelerar de zero a 100 km/h em apenas 3,4 segundos, com velocidade máxima limitada a 302 km/h.

O carro tem parte de seus componentes em fibra de carbono, resultando em um grande alívio do peso, o que melhora ainda mais a performance. Apliques no interior, teto e bancos são neste material, aplicado também no capô, entradas de ar, capas dos espelhos retrovisores externos, difusor traseiro e spoiler.

As características do chassi foram ajustadas ao funcionamento e conceito geral do esportivo. Cambagem das rodas, amortecedores controlados eletronicamente, molas e barras estabilizadoras otimizam a precisão da direção e o controle em curvas.