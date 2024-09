Hyundai Ioniq 5 já pode ser adquirido pelos brasileiros

O veículo 100% elétrico desembarca por aqui na versão única Signature, custando a partir de R$ 394.990,00, em sistema de pré-venda no site da marca. Seus dois motores elétricos, um em cada eixo, fornecem 603,7 Nm de torque e 325 cv de potência máxima combinada, possibilitando acelerar de zero a 100 km/h em 5,3 segundos.

Equipado com uma nova bateria de 84 kWh, o Ioniq 5 consegue percorrer até 374 quilômetros, segundo o Inmetro. O carro vem com dois recarregadores da bateria: um portátil, de 2,6 kW, e outro de parede (wallbox), de 7,68 kW, ambos funcionando em corrente alternada (AC).

O modelo é o único de sua categoria no Brasil preparado para infraestruturas de recarregamento de até 800 volts ou 350 kW em corrente contínua (DC). Em estações de carga como essas, a bateria recupera até 80% de sua energia em apenas 18 minutos.

O design do Ioniq 5 explora uma nova liberdade estética oferecida pela plataforma global de veículos elétricos da Hyundai. O estilo é moderno e funcional, como exemplificam as rodas de liga-leve de 20 polegadas: diamantadas e com insertos pintados em preto brilhante, foram projetadas para melhorar a aerodinâmica e a eficiência energética.

Na cabine, entram em cena as tecnologias de conectividade e informação. O painel integra as telas da central multimídia e do quadro de instrumentos, as duas de 12,3 polegadas. O Head-up Display projeta informações da condução no para-brisas, bem à frente do ângulo de visão do motorista.

O conforto e a ergonomia também se fazem presentes no interior. O console central dianteiro tem ajuste longitudinal, enquanto os bancos dianteiros dispõem de oito regulagens elétricas. Os assentos traseiros podem ser ajustados longitudinalmente e na inclinação.

Contando com tração integral, o Ioniq 5 possui diferentes modos de condução e sensores que monitoram o torque necessário para cada roda. Ao detectar derrapagens, o dispositivo redireciona a potência entre os eixos dianteiro e traseiro, e aplica uma pressão de frenagem sutil nas rodas esquerda e direita para ajudar a manter a aderência.

Entre os recursos de auxílio à condução e segurança ativa do carro elétrico da Hyundai, destaque para o piloto automático adaptativo, frenagem autônoma e para diversos assistentes: de permanência e centralização de faixa, ponto cego, estacionamento e de prevenção de colisão traseira.



"Estamos trazendo o veículo que desenvolvemos para redefinir a mobilidade elétrica. Não por acaso, tem em seu currículo os prêmios mais cobiçados do mundo. Ele oferece uma experiência totalmente nova de condução, em um design atemporal e com o maior uso de materiais sustentáveis. Junto com o SUV de luxo Palisade, o Ioniq 5 amplia no mais alto estilo nossa gama de produtos à venda no País", comenta Angel Martinez, vice-presidente de vendas da Hyundai Motor Brasil.