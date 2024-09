Titano tem qualidades para ser opção de quem compra picape para o trabalho

A Fiat hoje é referência em picapes no Brasil. Trata-se de um feito considerável, já que, historicamente, a marca não prestava muita atenção a essa categoria de veículos, contando apenas com modelos derivados de carros de passeio.

O cenário começou a mudar com o lançamento da Toro, em 2016, que revolucionou o mercado, criando um novo segmento, o de picapes esportivas urbanas. Na esteira do sucesso da Toro, a Fiat viu a bem mais longeva Strada se tornar líder de vendas entre automóveis e comerciais leves, premiando a trajetória do produto, marcada por inovações como as versões de cabine estendida e dupla, por exemplo.

Com duas picapes “bombando” nos emplacamentos, a Fiat tomou gosto e resolveu desbravar territórios inéditos, buscando também uma fatia da demanda dos segmentos que usam esses utilitários para o trabalho, especialmente o agronegócio.

Para atender esse público, apresentou a Titano, modelo de médio porte, que é baseado na Peugeot Landtrek, produzida no Uruguai e México para comercialização em outros países da América Latina. Vale lembrar, Peugeot e Fiat fazem parte da Stellantis, grupo automotivo que reúne outras grandes marcas.

Automotor testou durante uma semana a Titano e comprovou aquilo que é o principal atributo do modelo: a robustez. A disponibilidade apenas de versões com motorização turbodiesel e tração 4x4 atesta a proposta de ser uma picape valente, pensada para rodar em terrenos acidentados.

Para desempenhar bem no off road, as suspensões do veículo receberam novos componentes e calibrações específicas, que resultaram em um comportamento mais “rústico”, porém não a ponto de ser desconfortável aos ocupantes. Altura em relação ao solo e ângulos de entrada e saída também foram estabelecidos para facilitar a desenvoltura da picape média da Fiat.

Contudo, hoje em dia, há um patamar de conforto e tecnologia que é indispensável mesmo para um veículo destinado a rodar no campo ou em estradas da terra. E a Titano entrega isso com um acabamento de bom nível, importantes recursos de segurança passiva e ativa, bem como tecnologias modernas de conveniência e conectividade.