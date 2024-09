Peugeot renova o hatch 208, seu carro-chefe no Brasil

O veículo compacto estará disponível em quatro versões: Active, Style, Allure e a esportiva GT. A linha 2025 não conta mais com o modelo elétrico, que deixa de ser oferecido pela marca francesa no mercado brasileiro.

Outra perda do novo 208 é o longevo motor 1.6 litro flex de quatro cilindros da Peugeot. A partir de agora, são apenas duas opções de trem de força.

Uma é formada pelo propulsor 1.0 flex aspirado de três cilindros, que rende 75 cv de potência e 98 Nm de torque, e pelo câmbio manual de cinco marchas. A outra é constituída pelo 1.0 turboflex de três cilindros, o qual produz 130 cv e 200 Nm, e pela transmissão continuamente variável (CVT), que simula sete velocidades.

A caixa CVT tem três modos de operação. No "Automático", se ajusta ao estilo de condução do motorista, equilibrando desempenho, eficiência e conforto. O "Manual" permite trocas sequenciais por meio da alavanca de câmbio ou das aletas atrás do volante. E o "Sport" aumenta o dinamismo ao dirigir, recalibrando a direção, o controle de estabilidade, o mapeamento do acelerador e aproveitando ao máximo a potência da motorização turbo.

Com seu novo design, o Peugeot 208 se reafirma como referência de estilo na categoria. A dianteira apresenta a atual identidade visual da marca. Uma nova assinatura luminosa se destaca nos faróis e nas lanternas traseiras de LED. As rodas diamantadas de 17 polegadas são inéditas.