Mercedes-Benz apresenta novas variantes dos caminhões Atego

Dando sequência à renovação da família, a fabricante lança os modelos extrapesados 1933 4x2 on-road e 3133 6x4 off-road. Agora são 13 diferentes opções do Atego, entre caminhões médios, semipesados e extrapesados, comprovando a versatilidade da linha.

O novo cavalo-mecânico 1933 LS 4x2 foi desenvolvido especialmente para o transporte de cargas fracionadas, volumosas e leves. Destina-se a operações de logística em portos, indústrias, centros de distribuição, assim como para curtas e médias distâncias rodoviárias, puxando semirreboques como baú carga seca ou frigorificado, sider, contêiners e vários outros.

Com capacidade máxima de tração de 45,1 toneladas, o Atego 1933 é indicado para uso com semirreboques de três eixos, entre 41,5 e 43,5 toneladas de peso bruto total combinado. Possui motor de 321 cv de potência e transmissão automatizada de 12 velocidades.

Contando com o mesmo trem de força, o Atego 3133 6x4 foi desenvolvido para aplicação na construção civil, mineração e apoio no campo, atuando como caminhão basculante, tanque, guindaste, Romeu-e-Julieta ou betoneira. Seu diferencial está no chassi, que recebeu eixo dianteiro de molas reforçadas e eixos traseiros com redução nos cubos. Vem de série com bloqueio longitudinal e transversal, solução ideal para a operação fora-de-estrada em qualquer tipo de terreno.