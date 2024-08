VW renova o visual da Amarok V6, sem alterar os preços da sua picape grande

Além de não terem seus valores alterados, as três versões do utilitário - Comfortline, Highline e Extreme -, todas com tração nas quatro rodas 4Motion e cabine dupla, agora contam com garantia de fábrica de cinco anos. O novo design valoriza a robustez da Amarok V6, abrangendo rodas, para-choques, grade e capô reestilizados.

Com a atualização visual, a picape grande da Volkswagen ostenta uma dianteira mais proeminente. Um novo conjunto óptico complementa a aparência: faróis agora são 100% LED e há uma faixa de LED na frente; na traseira, as lanternas exibem layout inédito.

O motor 3.0 V6 turbodiesel garante 258 cv de potência (272 cv com a função overboost ativada), o que faz da Amarok a picape movida a diesel mais potente do segmento. Com capacidade de carga de 1.104 litros, o veículo dispõe de auxílio de partida em rampa, controle de descida, freios ABS Off-road e de um novo assistente de condução, que alerta em casos de saída de faixa e ou risco de colisão.