C3 You! chega como hatch turbo mais rápido e acessível da categoria

Custando R$ 95.990,00, a nova versão top de linha do modelo da Citroën estreia o motor Turbo 200 de até 130 cv de potência em sua gama, acoplado à transmissão automática continuamente variável que simula sete marchas. Com esse conjunto motriz, o C3 You! precisa de 8,4 segundos para ir da inércia aos 100 km/h de velocidade.

O bom desempenho também resulta do baixo peso do carro: 1.115 quilos. Para receber o novo propulsor, o C3 You! passou por mudanças na suspensão, envolvendo recalibração de molas e amortecedores. O sistema de freios também foi redimensionado, enquanto a direção assistida eletricamente ganhou acerto específico.

Estes aprimoramentos mecânicos são acompanhados de um visual desenvolvido especialmente para o modelo. Começando pelas molduras do farol de neblina pintadas na exclusiva cor azul esmeralda - também presente nos adesivos da coluna "C" e nos apliques laterais.

O nome da versão está em logotipos posicionados nos dois para-lamas dianteiros, enquanto as rodas de liga-leve de 15 polegadas escurecidas reforçam o estilo diferenciado. A pintura em dois tons é padrão e pode ser associada com três cores: cinza Artense ou Grafito e branco Banquise.

No interior, destaque para os bancos dotados de uma exclusiva forração premium. O tecido possui costuras também em azul, tonalidade que se repete nas bordas dos tapetes. Soleiras metalizadas completam o pacote de estilo do novo C3 You!.

A relação de equipamentos de série inclui central multimídia com tela de 10,25 polegadas com Android Auto e Apple Carplay sem fio, controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, porta-malas com abertura elétrica, câmera de ré, faróis de neblina e chave canivete. O veículo ainda pode ser incrementado com acessórios originais, como carregador de celular por indução e frisos laterais pintados, entre outros.

"O C3 You! reúne muita performance, eficiência, espaço interno e versatilidade. Seguimos sempre atentos às demandas dos clientes e preparados para entregar o melhor produto em seu segmento", afirma Felipe Daemon, vice-presidente da Citroën para a América do Sul.