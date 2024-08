Peugeot promove a estreia oficial do novo 2008 no Brasil

Principal lançamento da marca na América do Sul, o modelo apresenta a mais atual identidade de estilo da fabricante francesa. Destaques para as novas assinaturas luminosas dianteira e traseira, para a bela grade frontal e para as rodas de liga-leve diamantadas de 17 polegadas.

Na cabine, o protagonismo fica para o Peugeot i-Cockpit, conceito ergonômico que contempla volante de dimensões reduzidas e base achatada, para manuseio mais esportivo, e quadro de instrumentos digital de 10 polegadas elevado, que mantém o foco do motorista na estrada.

Todas as versões - Active, Allure e GT - do novo 2008 utilizam o motor Turbo 200, que gera 130 cv de potência com etanol e 125 cv com gasolina, e torque máximo de 200 Nm, qualquer que seja o combustível. Acoplada ao propulsor vem a transmissão continuamente variável (CVT) que simula sete velocidades.

Com preços partindo de R$ 119.990,00, o veículo é equipado de série, desde a configuração de entrada, com programa eletrônico de estabilidade, piloto automático, limitador de velocidade, assistente de partida em rampa, freio de estacionamento com acionamento elétrico e ar-condicionado automático digital.