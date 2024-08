Gama do Jeep Renegade recebe reforços importantes na linha 2025

Novas configurações, uma edição limitada e cores inéditas. Agora são sete opções de Renegade para o consumidor brasileiro, com preços que vão de R$ 115.990,00 a R$ 179.990,00.

As novidades em termos de versões começam pela Altitude, que se caracteriza pelo estilo off road, rodas de 17 polegadas exclusivas, teto pintado de preto e para-barros. No interior, ganha duas telas maiores: a de 8,4 polegadas da central multimídia e a de sete polegadas do quadro de instrumentos digital.

De volta à gama, a Night Eagle traz rodas de 18 polegadas, grades e logos escurecidos. Entre seus equipamentos, itens de conforto e segurança como monitoramento de ponto cego, abertura presencial de portas e sensores crepuscular e de chuva.

A configuração Sahara estreia com novas rodas de 18 polegadas de acabamento especial e teto pintado em preto. Sua lista de recursos de série contempla teto solar panorâmico, plataforma de serviços conectados, farol alto automático, entre outros.

Com design e capacidade 4x4 inspirados nos modelos Jeep originais da década de 1940, incluindo a cor verde Recon, o Renegade Willys é a edição limitada a 500 unidades até o final do ano, que se torna o modelo top de linha. Possui novas rodas de 17 polegadas com pneus todo-terreno, aumentando a capacidade fora-de-estrada.

As versões 1.3 Turbo, Longitude e Trailhawk são as remanescentes da família 2024 do SUV. O motor segue sendo o 1.3 turboflex de 185 cv de potência e 270 Nm de torque.

A transmissão é automática de seis marchas em todas as configurações, à exceção da Trailhawk e da Willys, que dispõem de câmbio automático de nove marchas. A tração varia entre 4x2 e 4x4, conforme a versão do veículo.