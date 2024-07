Cooper ganha nova suspensão, motor mais potente e tecnologias inéditas

Importado para o Brasil em duas versões, S Exclusive e S Top, com respectivos preços de R$ 239.990,00 e R$ 269.990,00, o modelo da Mini apresenta design minimalista, com linhas suaves. O comprador pode personalizar o carro, que oferece 11 opções de cores para a carroceria e até quatro tonalidades para o teto.

O visual interno é purista e clássico da marca britânica. O painel com revestimento em tecido de dois tons cria uma aparência diferenciada. Mas é o display redondo central de 240 milímetros de diâmetro que concentra as atenções na cabine, reunindo todas as informações de operação do veículo.

Sistemas de auxílio ao motorista, que visam aumentar a segurança, fazem parte da lista de equipamentos de série do novo Cooper: assistente de manutenção de faixa, detecção de ponto cego, prevenção de colisões, controle de direção longitudinal e lateral, assistente de reversão e câmera de visão traseira. Na versão S Top, há o acréscimo do controle de cruzeiro ativo e visualização 360 graus no entorno do carro.

Debaixo do capô, o Mini traz o motor 2.0 a gasolina de 204 cv de potência e 300 Nm de torque. A transmissão é automática de sete marchas com dupla embreagem. Com esse trem de força, o automóvel acelera de zero a 100 km/h em 6,6 segundos.

O conjunto de suspensão e amortecimento do Cooper S foi recalibrado para proporcionar uma dirigibilidade ainda mais ágil e divertida. A direção precisa e os freios poderosos completam a condução sofisticada.

O modelo também tem compatibilidade com o Mini App. O recurso permite ativar funções remotas, como localizar o veículo, trancar e destrancar as portas, acender os faróis ou acionar a ventilação. Além disso, possibilita verificar as informações de quilometragem, autonomia, manutenções e serviços necessários.