Song Pro fortalece a gama de veículos híbridos da BYD no Brasil

Disponível nas versões GL e GS, que se diferenciam principalmente pelo tamanho da bateria, o modelo é equipado com um eficiente motor 1.5 a gasolina e outro elétrico, que entregam até 235 cv de potência e 421,4 Nm de torque máximo. Promocionais de lançamento, os preços são respectivamente de R$ 189.800,00 e R$ 199.800,00.

O consumo de combustível, pela metodologia NEDC, é de 22,7 km/l, e a bateria Blade de 18,3 kWh oferece autonomia no modo 100% elétrico de até 110 quilômetros. Com isso, o Song Pro consegue um alcance combinado de até 1.100 km com um tanque cheio (de 52 litros) e a bateria completamente carregada. Contudo, pelo padrão de medição do Inmetro, esses números ficam menores: autonomia elétrica de 68 km e total de 780 km.

Dotado de carregador portátil de fábrica, o veículo traz o sistema e adaptador que transformam a bateria em uma fonte de energia. Desse modo, o Song Pro pode ser usado para ligar equipamentos elétricos ou eletrônicos externos.

O SUV tem uma carroceria mais larga, com 1.710 milímetros de altura, 4.738 mm de comprimento e 1.860 mm de largura, conferindo uma presença imponente. A capacidade do porta-malas é de 520 litros.

Internamente, o veículo conta com acabamento premium e design futurista. As telas digitais se sobressaem, tanto no quadro de instrumentos de 8,8 polegadas quanto na central multimídia de 12,8 polegadas rotacional.

A lista de recursos de assistência e segurança é extensa. O BYD Song Pro vem de série com controles de tração e de estabilidade, auxílio de partida em rampas, função de frenagem confortável, piloto automático, freio de estacionamento eletrônico e monitoramento de pressão dos pneus. Completam o pacote seis airbags: dois frontais (motorista e passageiro), dois laterais (bancos dianteiros) e dois de cortina (dianteiro e traseiro).

"Queremos revolucionar o mercado nacional com a tecnologia híbrida plug-in e oferecer cada vez mais opções para quem busca um carro urbano com soluções inovadoras, alta tecnologia, excelente custo-benefício e, ainda, sustentável", destaca Tyler Li, presidente da BYD Brasil.