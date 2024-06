Com o sedã híbrido King, BYD quer incomodar o Toyota Corolla

Do tipo plug-in (de tomada), o veículo eletrificado será oferecido pela marca chinesa no Brasil em duas versões: a GL, custando R$ 175.800,00, e a GS, com preço de R$ 187.800,00. A principal diferença entre elas é o tamanho da bateria, respectivamente de 8,3 kWh e 18,3 kWh.

O sistema híbrido do BYD King alia um motor a gasolina de 1.5 litro e outro elétrico de última geração. Na configuração GL, o conjunto motriz fornece potência combinada de 207 cv, torque de 316 Nm e autonomia 100% elétrica de até 55 quilômetros. Na versão GS, o desempenho é superior: 235 cv, 325 Nm e até 120 quilômetros de alcance elétrico.

O gerenciamento da energia elétrica, com dependência mínima de combustível, e a eficiência da bateria Blade resultam em um consumo de combustível de 25,6 km/l, segundo a BYD. Com isso, a autonomia total, com tanque cheio e carga completa da bateria, é de até 1.200 quilômetros no King GS.

Com design dinâmico e elegante, o sedã híbrido plug-in chinês possui 1.495 milímetros de altura, 1.837 mm de largura, 4.780 mm de comprimento e 2.718 mm de entre-eixos. Seu porta-malas consegue acondicionar até 450 litros.

O interior minimalista apresenta linhas contínuas que fluem do painel, resultando em uma cabine espaçosa, confortável e requintada. Destaque para a tela flutuante de 12,8 polegadas com rotação elétrica e para o painel de instrumentos digital de 8,8 polegadas.

A exemplo dos demais modelos da BYD, o King vem muito bem equipado. São de série monitoramento da pressão dos pneus, carregamento por indução para smartphone, assistência de partida em rampa, controle de cruzeiro, freio de estacionamento eletrônico, sensores de estacionamento, câmera 360 graus, frenagem inteligente e controle de tração, entre outros.



Ausência de botões de controle deixa painel com aparência mais limpa