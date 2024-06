Jeep apresenta seu primeiro utilitário-esportivo totalmente elétrico

O Wagoneer S será lançado inicialmente nos Estados Unidos e Canadá, no segundo semestre deste ano. Mais adiante, estará disponível em outros países.

O veículo possui autonomia de mais de 480 quilômetros com um único carregamento da bateria. Contando com 600 cv de potência e mais de 800 Nm de torque, acelera de zero a 96 km/h em apenas 3,4 segundos, resultado digno de carro esportivo.

Para que o carregamento seja rápido, o Jeep Wagoneer S recebeu uma bateria eficiente de 400 volts e 100 kWh, que consegue recuperar de 20% a 80% de sua energia em 23 minutos, conectada a um carregador rápido de corrente contínua. Além disso, também acompanha o modelo um carregador doméstico.

A tração integral totalmente elétrica oferece uma dinâmica de condução consistente em uma variedade de condições de piso. Os módulos de tração elétrica possibilitam o acionamento independente das rodas dianteiras e traseiras, garantindo uma resposta instantânea de torque. Para complementar, o sistema de seleção de terreno proporciona cinco modos de condução distintos: Auto, Sport, Eco, Snow e Sand.

O design do Wagoneer S exibe uma dianteira renovada, com uma grade inédita de sete fendas. O interior ostenta três telas de alta definição: a de 12,3 polegadas do quadro de instrumentos, mesma medida da central, e outra exclusiva para o passageiro de 10,25 polegadas.

O utilitário-esportivo eletrificado vem de série com recursos como condução assistida, frenagem de emergência ativa com detecção de pedestres e ciclistas, reconhecimento de sinais de trânsito, detecção de fadiga do motorista e câmera 360 graus.