Ram apresenta a série especial R/T, da Classic, que está de saída

Perto de se despedir do mercado nacional, a picape ganha uma edição limitada que celebra o motor V8 Hemi, conhecido pelo ronco encorpado e potência de sobra. A novidade custa R$ 359.990,00 e terá 100 exemplares à venda, 50 na cor preto Diamond e 50 na vermelho Flame.

A Ram Classic R/T valoriza o caráter esportivo com elementos exclusivos, a começar pelos faróis e lanternas com máscara negra. Adesivos foscos nas laterais da caçamba e no capô remetem aos Dodge Charger R/T fabricados pela Chrysler no Brasil. Completam o visual arrojado as rodas de 20 polegadas e o escapamento duplo.

A soleira em aço inoxidável dá um toque de sofisticação à cabine da picape, que proporciona muito espaço, funcionalidade e comodidade. Central multimídia de 8,4 polegadas; som premium; bancos dianteiros aquecidos, ventilados e com comandos elétricos; e bancos traseiros rebatíveis são atributos do interior.

De 5.7 litros, o propulsor V8 Hemi entrega 400 cv de potência e 556 Nm de torque, contando com tecnologia que desativa quatro dos oito cilindros para reduzir o consumo de combustível. Acoplado a ele vem o câmbio automático de oito velocidades TorqueFlit. A tração é 4x4 com reduzida.